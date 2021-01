Photo : Bloomberg

Ho Chi Minh Ville (VNA) - Le groupe américain Intel a investi 475 millions de dollars supplémentaires dans Intel Products Vietnam - la plus grande usine d'assemblage et de test (ATM) du système Intel mondial.

C'est ce qu'a annoncé Alan Danner, directeur financier de la Sarl Intel Products Vietnam lors de la rencontre des entreprises au début de 2021 organisée par le Comité de gestion de la zone de hautes technologies de Saigon (Saigon Hi-Tech Park - SHTP) le 27 janvier dans la mégapole du Sud.

Il s'agit d'un nouvel investissement à côté de la somme d’investissement précédent de 1,04 milliard de dollars d'Intel pour construire un établissement de production à titre expérimental et d'assemblage de puces le plus moderne du SHTP en 2006. Ainsi, le capital d'investissement total d'Intel au Vietnam s'élève actuellement à 1,5 milliard de dollars.

Selon Alan Danner, Intel Products Vietnam est une partie importante de la chaîne de production mondiale d'Intel. Parallèlement au passage d'Intel de CPU Company à Multi-Architectural XPU Company, Intel Products Vietnam continuera à diversifier et à améliorer les opérations dans le pays hôte pour pouvoir recevoir des technologies plus complexes et de nouveaux produits, permettant à Intel de profiter de nouvelles opportunités de marché.

Mise en chantier en 2006, l'usine Intel Products Vietnam est entrée en opération en 2010. Actuellement, Intel Products Vietnam a fabriqué et exporté plus de 2 milliards de produits d'équipements à microprocesseurs et semi-conducteurs.

Jusqu'à 2020, la valeur totale des exportations progressives de l'usine Intel Products Vietnam a atteint plus de 50 milliards de dollars et créé près de 7.000 emplois. -VNA