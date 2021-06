La 64e réunion du groupe de travail sur l'Initiative d'intégration de l'ASEAN (IAI Task Force) a lieu virtuellement le 22 juin. Photo : Mission du Vietnam auprès de l'ASEAN



Jakarta (VNA) - L'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), a présidé la 64e réunion du groupe de travail sur l'Initiative d'intégration de l'ASEAN (IAI Task Force), qui a eu lieu virtuellement le 22 juin.



La réunion avait pour objet d’examiner la mise en œuvre des projets dans le cadre de l'IAI (Initiative for ASEAN Integration) et de proposer des solutions pour améliorer encore l'efficacité de la mise en œuvre des plans de travail de l'IAI.



Les participants ont adopté quatre nouveaux projets, portant le nombre de projets approuvés dans le cadre de la 4e phase du Plan de travail sur l’IAI pour la période 2021-2025 à 21. Parmi ces 21 projets, 17 sont financés par Singapour, deux par le Japon, un par l’Australie et un est cofinancé par Singapour et le Japon.



L’ambassadeur Nguyen Hai Bang, en tant que président de l’IAI Task Force, a déclaré apprécier la mise en oeuvre des projets dans ce cadre.



L'IAI a été adoptée par les pays de l'ASEAN en 2000 dans le but de réduire les écarts de développement entre les pays de l'ASEAN et d'aider le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam à s'intégrer pleinement dans l'économie régionale. -VNA