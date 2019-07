Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh prend la parole. Photo: http://thanhtra.gov.vn



Hanoï (VNA) - L'Inspection du gouvernement a organisé jeudi une visio-conférence visant à faire le bilan semestriel de ce secteur et à mettre en œuvre des travaux pour le 2e semestre, en présence du vice-Premier ministre Truong Hoa Binh.

Lors du premier semestre, l'inspection a détecté des violations portant sur près de 50.340 milliards de dongs et plus de 1.000 ha de terres, en proposant le recouvrement de 34.500 milliards de dongs et 142 ha de terres, ainsi que des sanctions pour 44 affaires et 73 individus.

Selon le rapport du secteur de l'inspection, en dehors des résultats positifs, le travail de prévention et de lutte contre la corruption reste modeste. Il existe des violations au sein des organes d'application de la loi, provoquant le mécontentement dans les masses.

Lors de la conférence, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a partagé les difficultés et apprécié les efforts du secteur de l'inspection lors du premier semestre.

En matière de tâches pour le dernier semestre, il a demandé à l'inspection du gouvernement d'élaborer au plus tôt l'orientation du programme d'inspection jusqu'en 2020 pour le soumettre au Premier ministre.

Le secteur de l'inspection doit réaliser de manière synchrone, pratique et efficace des mesures visant à prévenir la corruption, traiter rapidement et strictement des actes de corruption conformément à la loi, a-t-il souligné. -VNA