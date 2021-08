Hanoï, 4 août (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Vu Duc Dam a inspecté le 4 auôt les efforts de prévention et de contrôle du COVID-19 à Hanoï et a travaillé avec le commandement des opérations anti-Covid-19 de la capitale.

Le vice-Premier ministre vietnamien Vu Duc Dam. Photo : VNA

Hanoï est l'une des villes où le risque de propagation de la maladie est le plus élevé, mais elle continue de garantir le contrôle de la pandémie en ce moment, ce qui montre les grands efforts des autorités et des habitants de la capitale, a déclaré le chef adjoint du gouvernement lors de la séance de travail.Constatant que la situation épidémique évolue toujours de manière compliquée, car le virus se propage rapidement, il a exhorté Hanoï à mettre en œuvre plus fermement les mesures de distanciation sociale et à écouter les opinions des habitants.Hanoï doit redoubler de suivi des cas liés au coronavirus rapidement et en toute sécurité, tout en protégeant bien les zones sans infection, a-t-il souligné.Les tests du virus SARS-CoV-2 sont extrêmement importants pour décider du succès de la lutte contre l’épidémie, a-t-il souligné, en exhortant les autorités municipales à réexaminer la capacité de ce travail, des machines à l'amélioration du procédé, en plus de mettre en place un logiciel pour relier les résultats des tests unitaires et mobiliser la participation de tous les hôpitaux privés.Hanoï doit tirer parti de toutes les installations existantes pour assurer de bonnes performances dans la prévention et le contrôle du COVID-19, a-t-il exigé.Pour sa part, le président du Comité populaire municipal, Chu Ngoc Anh, a déclaré que Hanoï injecterait les vaccins pour les habitants immédiatement après avoir reçu ces médicaments.A cette occasion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a également visité le point de vaccination au siège du groupe FPT, dans l’arrondissement de Câu Giây, où 5.000 doses seront administrées cette semaine. - VNA