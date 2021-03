Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, a inspecté l'entraînement des sportifs de la ville et ses préparations aux SEA Games 31 (31e Jeux d’Asie du Sud-Est) et ASEAN Para Games 11 (11es Jeux d'Asie du Sud-Est pour handicapés).

Hanoï va accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture et les compétitions de 25 des 40 disciplines des SEA Games 31 et de toutes les disciplines de ASEAN Para Games 11.

Selon la directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports Tran Thi Van Anh, pour l’heure, des services, secteurs et comités populaires des districts de Hanoï préparent activement à ces événements sur les plans d’investissement, de réparation des ouvrages... Le financement total s'élève à plus de 597 milliards de dongs.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï Vuong Dinh Hue a demandé au Comité populaire municipal d'accélérer la réhabilitation et la réparation des ouvrages au service de ces jeux sportifs, tout en garantissant la qualité et l'esthétique.

En particulier, il a demandé au service municipal de la culture et des sports de se coordonner avec les services concernés afin d'utiliser des ressources pour la modernisation et la réhabilitation de centres d'entrainement; d'élaborer prochainement un rapport sur les mécanismes et politiques pour la sélection d' entraîneurs et d'experts étrangers,...

Hanoï vise à contribuer au moins 30% ou plus des entraîneurs, athlètes et arbitres à ces événements sportifs importants de la région avec l’objectif de remporter plus de 30% du total des médailles d'or visées par le Vietnam.-VNA