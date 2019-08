La présidente de la VUFO Nguyen Phuong Nga et l'ambassadeur du Cambodge au Vietnam Prak Nguon Hong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l'Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), Nguyen Phuong Nga a remis vendredi à Hanoï l'insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur du Cambodge au Vietnam Prak Nguon Hong, au terme de son mandat au Vietnam

S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Phuong Nga a hautement apprécié les efforts de l'ambassadeur cambodgien dans la promotion des relations d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale entre les deux peuples.

Les liens politiques entre les deux pays ne cessent d'être renforcés, tandis que la coopération bilatérale dans l'économie, le commerce, la culture, l'éducation, la défense et la sécurité nationales a aussi connu de nouvelles avancées. Les échanges bilatéraux ont atteint 4,7 milliards de dollars en 2018 et devraient atteindre de 7 à 8 milliards de dollars d'ici 2020.



Les deux pays ont organisé avec succès l'Année de l'amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam 2017, la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (24 juin 1967) et le 40e anniversaire de la victoire de la guerre de défense de la frontière Sud-Ouest (7 janvier 1979). Les échanges entre les deux peuples ont également été renforcés, a-t-elle déclaré.



Nguyen Phuong Nga s'est déclarée convaincue que, quelle que soit son futur poste, l'ambassadeur Prak Nguon Hong continuerait de contribuer au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre les deux pays.



Prak Nguon Hong, pour sa part, a remercié le VUFO et l'Association d'amitié vietnamo-cambodgienne pour leur soutien au cours de son mandat au Vietnam.



Il s'est également engagé à continuer de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines. -VNA