Inondations dans la province de Quang Ngai (Centre). Photo: zing.vn

Genève (VNA) - Afin d'unir leurs forces pour soutenir les habitants de la région du Centre du pays touchés par les récentes crues et inondations, l'ambassade du Vietnam en Suisse a lancé un programme de collecte de fonds.

Il s'agit d'une activité en réponse à l’appel du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger (ministère vietnamien des Affaires étrangères) à soutenir des sinistrés des crues au Centre.

Concrètement, l'ambassade du Vietnam en Suisse a collecté 6.650 francs suisse (plus de 7.200 dollars américains) provenus des fonctionnaires et des employés des agences de représentation du Vietnam et de la communauté des Vietnamiens dans le pays européen.

Parallèlement, l'Association d'amitié Suisse-Vietnam a également collecté 6.000 francs suisse pour aider les personnes dans le besoin dans les provinces du Centre.

Les montants seront être remis aux agences compétentes pour aider les personnes touchées par des catastrophes naturelles à surmonter les conséquences et à stabiliser au plus tôt leur vie.

Depuis le 6 octobre, des localités du Centre, de Nghe An à Quang Ngai ont été continuellement touchées par de grandes crues. Les régions montagneuses ont souffert de nombreux glissements de terrain. Il s'agit des catastrophes naturelles les plus graves frappant le Centre.



Plus de 260.000 familles avec environ 7 millions de personnes dans six provinces de Quang Binh à Quang Nam ont été touchées par les crues. Quang Binh, la localité la plus touchée, compte plus de 85.860 familles inondées, même jusqu'à 2-3 m sous l’eau.



Au 27 octobre, 140 personnes étaient mortes et portées disparues. Des ouvrages d’infrastructure, des digues, des barrages, des ouvrages hydrauliques... sont fortement endommagés.-VNA