Photo : VNA

Hanoi (VNA) – A la nouvelle de lourdes pertes récemment causées par des typhons et des innondations à nombreuses provinces du Centre du Vietnam, les dirigeants du Cambodge, de la Mongolie, de la R épublique de Corée ont envoyé leur sympathie au Vietnam.

Le Premier ministre du Cambodge, Samdech Techno Hun Sen, a adressé une lettre à son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn a fait de même au vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh.

Dans sa lettre, le Premier ministre cambodgien a écrit qu’il était très triste d’être au courant que de nombreux habitants civils ont été morts et portés disparus. En plus, de nombreuses superficies de culture maraîchère et des biens des habitants du Centre au Vietnam ont été gravement endommagés, notamment des provinces de Thua Thien-Hue et Quang Tri à cause des typhons Linpha et Nangka entraînant des crues, des innondations et des affaissements de terrain.

Au nom du gouvernement et du peuple cambodgiens, le Premier ministre Samdech Techno Hun Sen a envoyé des profondes sympathies à son homologue Nguyen Xuan Phuc et le peuple vietnamien, notamment aux familles ayant des proches qui ont été morts à cause des catastrophes naturelles.

De même, il a remercié le PM Nguyen Xuan Phuc qui a envoyé un message de sympathie exprimant ses condoléances au peuple cambodgien à la nouvelle des pertes humaines et matérielles provoquées dans plusieurs localités au Cambodge par des fortes pluies et des inondations.

Par la même occasion, le président de la Mongolie, Khaltmaa Battulga a envoyé un message de sympathie au Secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Le ministre mongol des Affaires étrangères, Nyamtserengiin Enkhtaivan a fait de même au vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh.

En plus, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Kang Kyung Wha a aussi adressé un message de sympathie au vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh.-VNA