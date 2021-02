Dans un centre de quarantaine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu le 4 février à Hanoï, la porte-parole du ministère Le Thi Thu Hang a informé des règles sur la mise en quarantaine pour les personnes entrant au Vietnam.

Selon les réglementations actuelles sur la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19, la mise en quarantaine pendant 14 jours est appliquée pour les experts, les investisseurs, les entreprises, les gestionnaires et les Vietnamiens.

Face à la propagation du coronavirus au sein de la communauté, le Premier ministre a publié la Directive N05 du 28 janvier 2021 sur certaines mesures urgentes de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19. Le bureau du gouvernement a publié l’annonce No22 du 30 janvier 2021 sur les conclusions du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion de la Permanente du gouvernement sur la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19, qui obligent les localités épidémiques de contrôler rapidement, renforcer la maîtrise de l'épidémie, prélever des échantillons à grande échelle et mettre en œuvre strictement la mise en quarantaine en 21 jours. -VNA