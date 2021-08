La vice-présidente américaine Kamala Harris. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam salue les visites des dirigeants des pays, dont les dirigeants des États-Unis, a affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



Lors de la conférence de presse périodique organisée par visioconférence le 5 août, Le Thi Thu Hang a répondu à des questions de reporters concernant la visite au Vietnam de la vice-présidente américaine Kamala Harris prévue en août 2021.



Selon elle, actuellement, les organes compétents vietnamiens et américains se coordonnent pour préparer la visite dans l'esprit du partenariat intégral Vietnam - États-Unis, qui continue de se développer de manière heureuse et substantielle dans tous les domaines, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. "Nous annoncerons le programme détaillé au moment opportun", a indiqué Le Thi Thu Hang.



La porte-parole a affirmé que le Vietnam persiste dans sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, favorisant l'approfondissement des relations avec les partenaires, notamment les partenaires importants et que le Vietnam ne va pas avec un pays pour lutter contre un autre. “Le Vietnam attache toujours une grande importance à la consolidation et au renforcement des relations avec la Chine et les États-Unis, deux partenaires importants de premier rang du Vietnam dans de nombreux domaines, pour les intérêts du peuple, la paix et le développement de la région ainsi que dans le monde”, a-t-elle souligné.-VNA