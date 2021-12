Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung (à droite), et le ministre indien de l'Information et de la Radiodiffusion, Anurag Singh Thakur. Photo : VNA



New Delhi (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle en Inde du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, a travaillé le 16 décembre à New Delhi avec le ministre indien de l'Information et de la Radiodiffusion, Anurag Singh Thakur.



Les deux ministres ont signé une lettre d'intention sur la coopération dans la gestion des médias numériques et de l'information électronique.



Afin d’intensifier le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, les deux ministres ont également convenu de promouvoir la communication, d'aider les agences de presse à exploiter et à utiliser efficacement des informations de chaque pays améliorer la compréhension mutuelle.



A l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2022, les deux parties organiseront de nombreuses activités telles que l'échange de délégations de presse, l'organisation d'un atelier de partage d'expériences sur la transformation numérique dans le domaine de la presse et de l'audiovisuel, sur la gestion des réseaux sociaux et la lutte contre les fausses nouvelles. -VNA