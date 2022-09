Photo d'illustration: Zing

Hanoï (VNA) - En août, les exportations de pangasius vers le Royaume-Uni ont plus que triplé par rapport à la même période de l'an dernier grâce au prix modéré. De plus, le Royaume-Uni manque de poisson blanc en raison de l'interdiction de produits aquatiques en provenance de Russie.



Selon la VASEP (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers), au cours des 8 premiers mois de l'année, les exportations nationales de produits aquatiques vers le Royaume-Uni ont augmenté de 3,5 % pour atteindre 213 millions d’USD, dont 47 millions pour les pangasius.



Au Royaume-Uni, l'inflation est à un niveau record depuis 40 ans et est presque la plus élevée parmi les pays européens, aussi la consommation de produits alimentaires à prix élevé est-elle limitée. D'où une forte chute des exportations de crevettes, de thons et de certains poissons marins vers le Royaume-Uni.



"Cependant, les exportations de pangasius ont tout de même maintenu un taux de croissance de 16 % car ce produit a un prix modéré. De plus, le Royaume-Uni manque de poisson blanc en raison de l'interdiction de produits aquatiques en provenance de Russie. Par conséquent, le pangasius est devenu un poisson alternatif", a déclaré la VASEP.



De plus, l'accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) a permis de réduire à 0% la taxe à l'importation sur le pangasius vers le Royaume-Uni, ce qui confère à ce produit un avantage supplémentaire. Les exportations de produits aquatiques vers ce pays au cours des derniers mois de l'année affichent des signaux plus positifs qu'au début de l'année, en particulier le pangasius qui se rétablit fortement.



En particulier en août, les exportations de pangasius vers le Royaume-Uni ont plus que triplé par rapport à la même période de l'an dernier, atteignant plus de 7 millions d’USD, portant le total en 8 mois à près de 47 millions d’USD, +28%. Dans lequel, le filet de pangasius surgelé ou coupé en morceaux représente 79%, le pangasius transformé, 17% et le pangasius entier, 4%.



"Avec une dynamique de croissance aussi favorable, les exportations de pangasius vers le Royaume-Uni devraient atteindre environ 67 millions d’USD cette année, +30%", prévoit la VASEP.



Alors que les exportations d’autres produits aquatiques ont continué de baisser en raison de l'inflation galopante, le pangasius a profité de cette conjoncture pour stimuler la demande de consommation, créant une croissance impressionnante. De janvier à août, les exportations de pangasius ont atteint près de 1,8 milliard d’USD, + 81%./.-CPV/VNA