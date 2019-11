Un stand à la Vinachem Expo 2018. Photo: congthuong

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le salon international de l'industrie chimique au Vietnam, qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville du 27 au 30 novembre, offrira aux entreprises nationales et étrangères une plateforme pour échanger des informations et sonder les opportunités commerciales.



Cette 3e édition verra la participation de plus de 100 exposants vietnamiens et étrangers qui présenteront des produits chimiques utilisés dans l'agriculture, le textile-habillement, la peinture et les revêtements, le traitement des déchets industriels, l’imprimerie…



Ce salon comprendra aussi des séminaires concernant les secteurs des engrais et des produits et substances chimiques utilisés dans l’agriculture. -CPV/VNA