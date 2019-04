La capitale indonesienne Jakarta. Photo: lesechos.fr

Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo, donné gagnant de la récente présidentielle, a décidé de transférer la capitale, actuellement à Jakarta, en dehors de l'île de Java, qui concentre plus de la moitié de la population du pays.



Cette décision a été faite après deux semaines de l'élection présidentielle du 17 avril dernier pour un second mandat. Ses résultats officiels seront connus le 22 mai prochain.



Ce déménagement pourrait prendre une décennie et coûter au bas mot 33 milliards de dollars, a annoncé le ministre indonésien de la Planification du développement national, Bambang Brodjonegoro.



Si la décision du transfert est prise, la localisation de la nouvelle capitale n'est pas encore fixée. Mais l'idée d'un tel mouvement court en fait depuis des décennies et l'on parle déjà de la ville de Palangkaraya, dans la province du Kalimantan central, comme future potentielle capitale.



L'« urgence » est avant tout de quitter l'île de Java qui concentre 150 millions des 265 millions d'habitants de l'Indonésie dans une région à forts risques sismiques et volcaniques. L'afflux des capitaux internationaux et le développement de l'industrie ont fait du « Grand Jakarta » une mégalopole côtière de 30 millions d'âmes, au bord de l'apoplexie.



Les embouteillages monstres qui asphyxient la capitale coûtent chaque année 7 milliards de dollars à l'économie indonésienne en termes de pertes de productivité, estiment les experts. S'y ajoutent les risques de montée du niveau des eaux de l'océan et des tsunamis, alors même que la ville, qui s'enfonce dans le sol, est déjà sujette aux inondations du fait de l'étalement urbain sur les pentes des volcans et du manque d'entretien des canaux. –VNA