Hanoi est toujours en retard sur de nombreuses grandes villes dans la région et dans le monde en ce qui concerne les arrivées de touristes étrangers, selon une enquête du Service municipal du tourisme.

Lorsque le nouvel an lunaire se rapproche, le district de Mu Cang Chai, province de Yen Bai (Nord), scintille sous le soleil éclatant et les magnifiques floraisons des To Day-pêchers forestiers.