Hanoi (VNA) - La Chambre des représentants d'Indonésie a voté pour approbation le budget de l'État en 2020, en se concentrant sur cinq domaines prioritaires, dans le but de maintenir la croissance économique, face au risque d’une récession dans les économies développées ainsi à l'impact de la guerre commerciale mondiale.

La Chambre des représentants et le gouvernement d’Indonésie ont fixé un déficit budgétaire cible de 307.000 milliards de roupies (22 milliards de dollars) en 2020, soit 1,76% du PIB, inférieur aux 1,94% du PIB de 2019, selon les dernières estimations du ministère indonésien des Finances.

Les dépenses budgétaires de l'Indonésie l'année prochaine devraient s'élever à 2.540.000 milliards de roupies, soit une augmentation de 8,5% par rapport à 2019, tandis que les recettes budgétaires seront estimées à 2.233.000 milliards de roupies.

Selon le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani Indrawati, le budget de l'État en 2020 se concentre sur cinq domaines prioritaires que sont l'amélioration de la qualité des ressources humaines grâce au renforcement du système éducatif et à un soutien à la formation ; le développement des infrastructures pour promouvoir la croissance économique à moyen et long terme, tout en favorisant la création d’emplois ; l’octroi des privilégiés pour améliorer la compétitivité des établissements de formation professionnelle et développer les ressources humaines ; l’accroissement des soutiens financiers aux localités en vue d'un développement équilibré dans l’ensemble du pays ; et l’augmentation des fonds alloués à l’éducation pour améliorer la qualité des ressources humaines, promouvoir la culture nationale, développer la recherche et améliorer la qualité de l’enseignement supérieur au niveau international. -VNA