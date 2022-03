Jakarta, 17 mars (VNA) - Le Conseil indonésien de coordination des investissements (BKPM) et la Chambre de Commerce suisse-indonésienne (SwissCham Indonesia) ont signé un protocole d'accord pour stimuler le commerce et les investissements entre les deux pays.

Le protocole d'accord de trois ans améliorera l’environnement d'investissement mutuellement bénéfique entre l'Indonésie et ses partenaires.



En vertu du protocole d'accord, BKPM et SwissCham Indonesia deviendront des partenaires de dialogue et serviront de liaisons pour la communication entre les deux pays. Les deux parties encourageront les discussions liées aux politiques d'investissement, aux investissements directs étrangers (IDE), à l'innovation et au transfert de connaissances.



L'année dernière, la Suisse était le 10ème investisseur étranger en Indonésie avec 281 projets d'une valeur de 599,8 millions de dollars. Ces projets d'investissement provenaient d'entreprises agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques, forestières, halieutiques, entre autres.



Selon le président de SwissCham Indonesia Chris Bendl, 150 entreprises suisses opèrent actuellement en Indonésie, créant environ 50.000 emplois.



Avec la signature du protocole d'accord, SwissCham espère poursuivre sa contribution à la promotion de la facilité de faire des affaires en Indonésie et augmenter les investissements des entreprises suisses en Indonésie et vice versa, a déclaré Chris Bendl.- VNA

