Le ministre indonésien de l’Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita . Photo: Internet

Jakarta (VNA) – Dans le cadre des efforts visant à relancer l’économie nationale à la suite de la pandémie de Covid-19, la coopération entre l’Indonésie et la République de Corée sont renforcées.

Dans son discours présenté le 27 octobre lors de l'événement virtuel Segye ASEAN Forum 2020, le ministre indonésien de l’Industrie , Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré que ces dernières années, les deux pays n'avaient cessé de renforcer leurs relations économiques, les échanges bilatéraux en 2019 s’élevant à 15,6 milliards de dollars.

Un certain nombre de grands investisseurs de la République de Corée, tels que Samsung et Posco, ont versé leurs fonds en Indonésie tandis que quelques autres, tels Hyndai, Lotte, Chemical et LG Chemical, considèrent ce pays d’Asie du Sud-Est comme la principale destination pour leur expansion commerciale.

Le ministère indonésien de l'Industrie a proposé diverses mesures pour raviver l'enthousiasme du secteur industriel du pays, en particulier les groupes et sociétés les plus impactés par la pandémie de Covid-19.

Ces mesures comprennent l'assouplissement des taxes à l'importation, des impôts sur le revenu, des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée et des abattements d'impôts sur le revenu pour les entreprises du secteur privé.-VNA