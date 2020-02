Près de 20.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Au moins cinq personnes ont été tuées et trois autres portées disparues lors des inondations à Jakarta, a déclaré le 26 février Agus Wibowo, porte-parole de l'Agence indonésienne contre les catastrophes naturelles (BNPB) .

Près de 20.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile à cause des inondations provoquées par de fortes pluies un jour plus tôt.

Certaines parties de la ville de Jakarta et de provinces voisines telles que Java occidental et Banten restaient submergées par les eaux le 26 février, avec un niveau atteignant un mètre.

Les inondations et les glissements de terrain ont détruit trois bâtiments scolaires et une mosquée ainsi qu'inondé plus de 800 hectares de rizières, causant d'énormes pertes aux agriculteurs.

Actuellement, de nombreuses tentes, camps temporaires et sites d'évacuation ont été installés pour aider les personnes touchées, tandis que des articles de secours tels que de la nourriture, des couvertures et des moustiquaires, ont été envoyés dans cette région.

En prévision des secours d'urgence, le gouvernement indonésien a déclaré le 26 février un état d'urgence de 14 jours.

Les équipes de secours tentent de retrouver les personnes disparues. Près de 200 personnes ont été secourues, dont de nombreux enfants et femmes.

Selon l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique d'Indonésie (BMKG), la tempête tropicale Esther dans le golfe de Carpentarie en Australie et le cyclone Ferdinand dans l'océan Indien ont provoqué de fortes pluies sur l'île de Java, notamment dans la province de Java occidental et dans d'autres parties du pays.

Jakarta et les zones alentours sont régulièrement frappées par des inondations pendant la saison des pluies, qui commence en novembre. En janvier dernier, de fortes pluies avaient également provoqué des inondations généralisées et des glissements de terrain dans de nombreuses zones, tuant près de 70 personnes et obligeant le déplacement de milliers de personnes. -VNA