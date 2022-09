Le classement de l'indice d'adoption de la cryptographie 2022 de Chainalysis. Photo: Vietnamnet

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a obtenu un score maximal et s'est classé premier dans le classement mondial de l'indice d'adoption de la cryptographie 2022 de Chainalysis.



La société d'analyse de marché Chainalysis vient de publier son classement mondial de l'indice d'adoption de la cryptographie 2022. C'est la troisième année consécutive que la société publie cette liste et aussi la deuxième année que le Vietnam est en tête.



Le Vietnam a obtenu un score maximal (1/1) et s'est classé premier, suivi des Philippines (0,753 points), de l'Ukraine (0,694 points), de l'Inde (0,663 points) et des États-Unis (0,653 points).



Chainalysis ne se base par sur le volume des transactions de crypto-monnaies, mais de l'endroit où les gens dépensent le plus grand pourcentage de leurs actifs en crypto-monnaies.



Le classement se compose de 5 indices, chacun basé sur l'utilisation de différents types de services de cryptographie. Au total, 146 pays sont classés. Ces 5 indices comprennent la valeur de service centralisée reçue, la valeur de service centralisée de détail reçue, le volume de transactions d'échange peer-to-peer (p2p), la valeur DeFi reçue et la valeur DeFi de détail reçue.



Une tendance qui ressort est que les marchés émergents dominent. Les utilisateurs des pays à faible revenu utilisent souvent des crypto-monnaies pour envoyer des fonds, économiser et répondre à d'autres besoins financiers./.-CPV/VNA