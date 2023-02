Le ministère de la Santé et les autorités de la province de Hung Yên ont présenté ce dimanche une offrande d’encens en hommage au célèbre docteur Lan Ông – Lê Huu Trac.

La communauté vietnamienne en Malaisie et en Australie a célébré le 5 février le Nouvel An lunaire 2023.

Le 4 février à 16h, plus de 427.130 ha de la Moyenne région et du delta du Nord disposaient suffisamment d'eau pour la saison rizicole hiver-printemps 2022-2023, soit 85,7% de la superficie totale.

La lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) est actuellement mise en œuvre synergiquement par les localités côtières, en particulier celles du Sud.