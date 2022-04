Cérémonie d'inauguration de centrale électrique solaire Dohwa Lê Thuy. Photo: baoquangbinh.vn



Quang Binh (VNA) - La centrale électrique solaire, d’une capacité de 49,5 MW du complexe de centrales exploitant des énergies renouvelables Dohwa Lê Thuy, dans le district de Lê Thuy, province de Quang Binh (Centre), a été officiellement inaugurée le 24 avril.

Cette centrale est créditée d’un investissement de plus de 1.000 milliards de dôngs (près de 44 millions de dollars) du groupe sud-coréen Dohwa Engineering.

Le président du Comité populaire provincial, Trân Thang, a déclaré que l'inauguration officielle de cette centrale solaire est une étape importante pour Quang Binh et le groupe Dohwa Engineering dans le domaine des énergies renouvelables, où la province possède de nombreux potentiels et avantages.

La province de Quang Binh s'est engagée à accompagner les investisseurs et à créer les conditions les plus favorables en termes de politiques et d'environnement d'investissement pour concrétiser leurs projets.

Après un an de fonctionnement, elle a produit plus de 60.000 MWh et réalisé un revenu de plus de 111 milliards de dôngs, contribuant pour plus de 10 milliards de dôngs au budget de l'État.

La mise en œuvre du projet est très importante pour le développement socio-économique de la province, contribuant à augmenter davantage la valeur à la production industrielle, créer des emplois ainsi que des sources d'énergie propres, assurer la sécurité énergétique nationale. -VNA