Hô Chi Minh-Ville, 18 mai (VNA)- Une peinture murale sur les liens amicaux entre les peuples du Vietnam et de Cuba a été inaugurée le 18 mai à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA

L'œuvre a été peinte le long de la façade du consulat général de Cuba à Hô Chi Minh-Ville dans la rue Phung Khac Khoan, district 1, par un groupe d'étudiants de l'Université des beaux-arts de la ville.Au centre, l'image d'un jeune vietnamien conduisant une fille cubaine sur un tricycle est recréée, entourée de nombreuses destinations paysagères des deux pays, telles que le bâtiment du Comité populaire à Ho Chi Minh-Ville et la place de la Révolution à La Havane. .Sur le côté droit se trouve l'image de la baie d'Ha Long et les phares de la côte d'El Malecón, et en haut, la pagode au pilier unique, en plus des fleurs et des plantes typiques des deux villes, comme lotus, papillon, bambous, cocotiers, cannes à sucre et grains de café.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén, a souligné que l'ouvrage est consacré aux relations politiques et culturelles entre Cuba et le Vietnam, et est également le premier du genre dans l'histoire des relations bilatérales, ce qui envoie un message sur l'amitié des deux peuples.Pour sa part, le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, a exprimé son espoir qu'à l'avenir, les deux pays mèneront davantage d'activités de coopération, non seulement dans les domaines de la culture et de la politique, mais aussi dans le domaine de la santé, l'économie et l'éducation, dans le but d'aider les habitants de Ho Chi Minh-Ville, en particulier, les Vietnam iens, en général, à mieux comprendre l'amitié Vietnam-Cuba. - VNA