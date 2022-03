Cérémonie d'inauguration. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La société Phu Quôc EXPRESS a inauguré le 29 mars une navette express entre la ville de Da Nang et l’île de Ly Son, dans la province de Quang Ngai (Centre).

Cette liaison Da Nang – Ly Son sera exploitée officiellement à partir du 9 avril avec quatre traversées hebdomadaires. Le navire à grande vitesse Trung Trac, d’une capacité de près de 600 passagers, partira tous les mardis et samedis du port de la rivière Han, à Da Nang, à 08h00, et fera le retour tous les mercredis et dimanches de l’île de Ly Son à 14h00.

Le tarif pour la classe économique sera de 590.000 à 720.000 dôngs par billet et celui pour la classe VIP, de 990.000 dôngs. À l’occasion du lancement de cette ligne, Phu Quôc EXPRESS appliquera un programme de réduction de 20% des prix des billets jusqu’au 30 avril 2022.

Le navire Trung Trac. Photo: VNA

La liaison Da Nang-Ly Son est un nouveau service touristique qui permettra d’attirer plus de touristes, via Da Nang, à Quang Ngai et d’autres localités au Centre et au Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), selon le vice-président du Comité populaire municipal de Da Nang, Tran Phuoc Son. -VNA