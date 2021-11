Un port maritime à Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une ligne maritime reliant le Vietnam, la Malaisie et l'Inde sera inaugurée le 25 novembre, a informé mardi la Vietnam Maritime Corporation (VIMC).

Un représentant de la VIMC a déclaré que cette ligne maritime devrait alléger la pression sur le transport de marchandises, stabiliser l'offre de services de transport et soutenir les entreprises nationales.

Le 26 octobre, le premier porte-conteneurs vietnamien a traversé le détroit de Malacca pour acheminer des marchandises vers la Malaisie et l'Inde, les principaux marchés des exportateurs et importateurs nationaux.

La ligne Hai Phong – Port Klang– Calcutta – Port Klang – SP-ITC reliera Hô Chi Minh-Ville et les ports de Hai Phong aux plus grands ports de l'Inde, économisant ainsi plus de 10 jours de transit.

L'année prochaine, VIMC continuera à investir dans une flotte de porte-conteneurs spécialisés, de grande capacité et modernes, en cherchant des opportunités de coopération avec des partenaires étrangers, en perfectionnant son modèle de gestion pour devenir un groupe national de transport de conteneurs.

En raison de la pandémie de COVID-19, les exportateurs et importateurs vietnamiens ont engagé des coûts logistiques plus élevés, notamment pour l'expédition de conteneurs. Le délai de livraison est également prolongé, affectant leurs commandes et leur prestige. -VNA