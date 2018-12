La viande fraîche Meat Deli de Masa est vendue sur le marché depuis le 23 décembre. Photo: baodautu.vn



Ha Nam (VNA) – Le groupe Masan a inauguré le 23 décembre le complexe de transformation de la viande MNS Meat Ha Nam située dans la zone industrielle de Dong Van IV, district de Kim Bang, province de Ha Nam (Nord).

Couvrant une superficie de 10ha, cette usine dispose d'un capital d'investissement total de 1.100 milliards de dôngs (48 millions de dollars) et d'une capacité de transformation de 140.000 tonnes de porc par an.

Elle est équipée des technologies les plus avancées de Marel, premier fournisseur mondial d’équipements, de systèmes et de services avancés pour les industriels de traitement de la volaille, de la viande, du poisson et des produits élaborés.

Toutes les procédures de production selon des technologies européennes sont présentes pour la première fois au Vietnam. Elles sont contrôlées par des experts européens expérimentés, selon le référentiel BRC (Norme Mondiale de Sécurité des denrées alimentaires).

S’adressant lors de cette cérémonie, le président du Comité populaire provincial Nguyen Xuan Dong a souligné que ce projet permettrait de stimuler le développement du secteur de l’élevage, contribuant au changement de la structure agricole selon l'orientation d’industrialisation et de modernisation.

Il a également demandé au groupe Masan de bien respecter les politiques et règles du droit du Vietnam comme de la province, et d’accorder une attention particulière aux travailleurs.

La province accompagnera les entreprises, créera des conditions favorables pour leur production et leurs affaires, a-t-il ajouté. -VNA