Le monument de l'amitié Vietnam- Cambodge dans la province cambodgienne de Svay Rieng. Photo: VNA

Svay Rieng (VNA) - Un monument de l'amitié Vietnam-Cambodge a été inauguré ce mardi 27 février dans la province cambodgienne de Svay Rieng. Il s'agit du 18e sur 23 monuments d'amitié à être modernisé et construit à travers le Cambodge.

La construction de ce monument dans la province de Svay Rieng en particulier et le total des 23 monuments construits en général constituent une profonde reconnaissance envers l'aide opportune, sincère et noble du peuple et des soldats volontaires vietnamiens pour le Cambodge dans la lutte pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot d'hier et pour l’œuvre d’édification et de développement d'un Cambodge fort et prospère d'aujourd'hui, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, lors de la cérémonie d'inauguration.

Le monument de l'amitié Vietnam-Cambodge est également un élément important dans l'histoire des deux pays, contribuant à éduquer les générations futures sur la valeur de la paix et de la liberté, ainsi qu'à sensibiliser aux relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays, a souligné l’ambassadeur Nguyên Huy Tang.

Pour sa part, la vice-présidente du du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Men Sam An, a déclaré que le Cambodge et le Vietnam étaient deux bons voisins et bons amis, ayant connu ensemble des difficultés et des défis au cours de nombreuses périodes historiques. Jusqu'à présent, les deux pays sont entrés dans un nouveau chapitre de l'histoire, réalisant la paix, l'intégrité territoriale, le progrès, le développement, contribuant à la paix, à la coopération, à la prospérité et au développement économique des deux pays, de la région et du monde.

L'inauguration de ce monument vise à honorer les relations de solidarité, d'amitié et de coopération traditionnelle de plus en plus étroites et solides entre les deux pays, a estimé Samdech Men Sam An, soulignant que le PPC, le Front cambodgien de solidarité pour le développement de la Patrie et le peuple cambodgien souhaitaient exprimer leur gratitude et considéraient ce monument comme une image spécifique, contribuant à continuer à cultiver, consolider, renforcer et élargir la tradition de solidarité, d’amitié et de bonne coopération durable et à long terme entre les deux peuples. -VNA