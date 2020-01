Phnom Penh (VNA) - Un monument de l'amitié Vietnam-Cambodge a été inauguré le 28 janvier dans la province cambodgienne de Kampong Cham.

Cérémonie d'un nouveau monument de l'amitié Vietnam-Cambodge. Photo : VNA

Il s'agit du 17e sur 22 monuments d'amitié à être modernisé et construit à travers le Cambodge.

La cérémonie d'inauguration a vu la participation de la vice-Première ministre cambodgienne Men Sam An, vice-président permanent et secrétaire général du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie cambodgienne Nhem Valy, et de l’attaché militaire vietnamien au Cambodge, le colonel Nguyen Thanh Chinh, entre autres.

S’adressant à la cérémonie, Mme Men Sam An a affirmé l'importance des monuments d'amitié Cambodge-Vietnam dans les villes et provinces cambodgiennes,

Elle a déclaré qu'avec l’aide sincère des soldats volontaires vietnamiens, les Cambodgiens patriotes ont vaincu le régime génocidaire de Pol Pot et relancé le pays, notant que l'inauguration est plus significative car elle a lieu à un moment où le gouvernement et le peuple cambodgiens célèbrent le 41e anniversaire de la victoire (7 janvier).-VNA