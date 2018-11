Cérémonie d’inauguration d’Auchan Crescent Mall, le 28 novembre dans le 7e arrondissement. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le détaillant français Auchan Vietnam a officiellement inauguré le 28 novembre son supermarché dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, portant le nombre de ses supermarchés et ses commerces de proximités à 21 dans l’ensemble du Vietnam jusqu’à ce jour.



Ce supermarché est situé au sous-sol B1 du centre commercial Crescent Mall de la nouvelle cité Phu My Hung. À l’origine, il dépendait du groupe hongkongais Dairy Farm sous le nom de Giant. Ce dernier a été racheté par Auchan Retail Vietnam, selon le communiqué de presse de ce groupe. Il s’agit du plus important supermarché du réseau d’Auchan Vietnam dont l’espace commercial s’étend sur une surface de 3.500 m2.



D’un coût d’investissement de près de 20 milliards de dôngs, Auchan Crescent Mall propose plus de 16.000 catégories de marchandises de premières nécessités, incluant, entre autres, les denrées agro-alimentaires, aquatiques, les aliments de haute technologie, les cosmétiques et produits de soins de beauté, la mode et les appareils ménagers.



"Bénéficiant d’un avantage certain sur la position géographique, sans parler de notre personnel qualifié, nous avons confiance qu’Auchan fera de ce supermarché un supermarché encore plus puissant dans cette localité. Nous désirons en faire une adresse de vente de produits frais, sûrs et bons pour la santé de la communauté, sans oublier de défendre notre stratégie de tarifs bon marché et compétitifs pour nos clients", a prononcé Philippe Courbois, représentant de la direction d’Auchan Retail Vietnam, lors de la cérémonie d’inauguration.



Le même jour, Auchan a également mis en ligne son site web commercial d’Auchan Crescent Mall. Le site présente des services de livraison à domicile dans une périphérie de 15km, ainsi que des transactions en ligne à travers l’option "Click & Collect" afin de faciliter les ventes et achats en ligne. Il est à savoir que depuis le 28 novembre jusqu’au 9 décembre, Auchan Crescent Mall propose de nombreux programmes promotionnels comme des tirages au sort, inscriptions de carte membre en échange de cadeaux ainsi que des tarifs réduits allant de -20% à -50%.-CVN/VNA