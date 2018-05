Cérémonie d'ouverture au trafic du pont Vu Yen 1 à Hai Phong. Photo : NDEL

Hai Phong (VNA) - Reliant la zone industrielle VSIP Hai Phong et l’île de Vu Yên, le pont Vu Yên 1 a été officiellement ouvert au trafic le 1er mai dans la ville de Hai Phong (Nord).

La construction par Vingroup a pris six mois, depuis octobre 2017. L'inauguration de ce pont est intervenue en l'honneur du 43e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête du Travail (1er mai).

Ce pont de 636m de long comprend quatre voies. Il est équipé d'un système d’éclairage par LED. Sa voie d'accès est actuellement en construction. D'une longueur de 1,3 km et d'une largeur de 56 m, cette voie aura six voies permettant une vitesse de 60 à 80 km/h.

Le pont Vu Yen 1 et la voie d'accès contribueront à améliorer le réseau routier et accélérer le développement socio-économique de l'île de Vu Yen. -VNA