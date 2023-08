Photo : Boutiquejapan



Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie d'inauguration du Centre de coopération économique et culturelle Asie-Japon a eu lieu le 6 août dans la ville d’Osaka, au Japon.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Ta Duc Minh, conseiller commercial du Vietnam au Japon, s’est déclaré convaincu que ce Centre remplirait efficacement sa fonction de lieu de rencontre, d'échanges culturels et économiques, de présentation de la culture vietnamienne ainsi que de promotion des produits vietnamiens au Japon.Quant à Vu Hoang Duc, président de l'Association vietnamienne de la préfecture de Gunma, directeur de la société Hoang Duc, a déclaré que le Centre de coopération économique et culturelle Asie - Japon serait le lieu de présentation des spécialités et des beaux traits culturels du Vietnam, ainsi que de diffusion des valeurs culturelles des pays asiatiques. De même, ce sera également un endroit pour exposer et présenter des produits du Vietnam ainsi que d'autres pays asiatiques autorisés à importer au Japon. Selon M. Duc, le centre sera également un lieu d'organisation d'événements culturels et artistiques pour la communauté vietnamienne au Japon, de forums de promotion des investissements et de connexion des entreprises vietnamiennes avec des investisseurs des pays asiatiques.Situé dans le bâtiment culturel d' Osaka , le Centre de coopération économique et culturelle Asie-Japon est une œuvre architecturale moderne et unique considérée comme un symbole de la ville d'Osaka. C’est l’endroit idéal pour organiser des activités visant à promouvoir la culture, le commerce, le tourisme et les services vietnamiens dans l'un des principaux centres économiques du Japon.- VNA