Cérémonie d'inauguration de l'Institut de recherche sur la nutrition Nutifood de Suède. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie par actions des denrées alimentaires nutritives NutiFood a annoncé le 14 avril à Ho Chi Minh-ville l'inauguration de l'Institut de recherche sur la nutrition Nutifood en Suède (Nutifood Nutrition Research Institute in Sweden - NNRIS), qui a pour but proposer des solutions nutritionnelles adaptées à la condition spécifique et aux besoins nutritionnels des enfants et des consommateurs vietnamiens, contribuant au potentiel de développement optimal de la stature et de l'intelligence des Vietnamiens.

Cet établissement devrait réunir plus de 50 scientifiques et nutritionnistes de premier plan en Europe et au Vietnam, et coopérer avec de grands groupes de nutrition dans le monde tels que BASF (Allemagne), Dupon (États-Unis), DSM (Suisse) ... ainsi que des associations médicales et des facultés de médecine et de pharmacie à travers le pays européen, a déclaré Tran Thanh Hai, président du conseil d'administration de Nutifood.

Mme Ann Mawe, ambassadrice de Suède au Vietnam, a grandement apprécié l'investissement de NutiFood en Suède. La production de lait organique de la Suède figure dans le top 10 mondial, tandis que ce pays dispose d'une capacité de recherche nutritionnelle de premier ordre et de normes de contrôle de qualité strictes.

Le vice-ministre de la Santé, Do Xuan Tuyen, a informé que Nutifood avait signé un accord de coopération en matière de communication avec le ministère de la Santé dans le cadre du "Programme de communication pour sensibiliser à la nutrition pour prévenir le surpoids et l'obésité chez les enfants au Vietnam pour la période 2021-2023". -VNA