Dak Lak, 25 avril (VNA) - La centrale solaire BMT du district de Krong PaK, dans la province de Dak Lak (Haut plateau du Centre), a été inaugurée le 25 avril. Elle est devenue la troisième centrale solaire de cette province à produire de l'électricité pour le réseau national.

Cérémonie de mise en chantier une centrale d’électricité éolienne Win Energy Chinh Thang. Photo : VNA



Selon la compagnie par actions d’énergie renouvelable BMT, ce projet de 617 milliards de dongs (environ 26,44 millions de dollars) a une capacité de 30 MWp. Elle devrait fournir plus de 44 MWh d'électricité au réseau national chaque année.



La centrale, située au pied du barrage de Krong Buk Ha, sert également de destination touristique.



BMT a indiqué qu’elle menait des enquêtes sur un parc éolien dans le district de Cu M’gar, avec un investissement estimé à plus de 200 millions de dollars.



Pham Thai, directeur du service de l'Industrie et du Commerce de la province, a déclaré que les investisseurs avaient proposé un total de 32 projets d'énergie solaire à Dak Lak.



Outre la ferme BMT de Krong Pak, plusieurs autres centrales solaires d’une capacité totale de près de 700 MWp seront mises en service cette année.



En mars de cette année, le complexe d’énergie solaire Srepok 1 - Quang Minh d’une puissance combinée de 100 MWp a été mis en service dans le district de Buon Don. Le complexe avait un investissement total de 2,200 milliards de dongs (94,27 millions de dollars.

Le même jour, la SARL d’électricité éolienne Chinh Thang en collaboration avec le comité populaire de la province de Ninh Thuân (Centre) a mis en chantier une centrale d’électricité éolienne Win Energy Chinh Thang d’une puissance de 50 MW.

D’un fonds d’investissement de plus de 1.700 milliards de dongs, cette centrale d’électricité est construite dans le district de Krong Pak. - VNA