Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien est allé visiter et féliciter la Sangha bouddhiste du Vietnam, ce vendredi matin 5 novembre, à Hanoï.

L'infirmerie communale de Nam Yet dans le district insulaire de Truong Sa, province de Khanh Hoa (Centre), a sauvé et soigné le pêcheur Do Van Thanh, en détresse au large de l’île de Nam Yet.