La fresque murale "Environnement propre - Planète verte" vise à marquer le 25e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Photo:Vietnam+

Hanoï (VNA) - L'ambassade des États-Unis au Vietnam et l'organisation Arts build community (ABC) ont inauguré dans la matinée du 15 janvier une fresque murale intitulée "Environnement propre - Planète verte" à l’American Club, aux 19 et 21 rue Hai Ba Trung à Hanoï.

Ce projet, mis en œuvre en décembre 2020, vise à marquer le 25e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, à embellir le paysage urbain de la capitale vietnamienne et à sensibiliser le public à la protection de l'environnement.

Selon l’ambassadeur américain au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink, ce projet artistique est une illustration des relations de coopération et d'amitié bilatérales qui n'ont pas cessé de se développer au cours des 25 dernières années, tout en montrant l'intérêt et le potentiel de coopération entre les deux pays en matière de protection durable de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.

Le diplomate américain a fait savoir que son ambassade travaillait actuellement avec des partenaires vietnamiens pour accroître la sensibilisation aux dangers de la pollution atmosphérique, ainsi qu'à la sélection de sources d'énergie propres pour réduire la pollution.

L’ambassadeur américain au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink, à la cérémonie d'inauguration de la fresque murale "Environnement propre - Planète verte" à Hanoï. Photo: Vietnam+

Selon Ta Thi Thu Huong, fondatrice de l'organisation ABC, le projet a été conçu au début 2020 grâce à une collaboration entre l'artiste américaine d’origine vietnamienne Christine Nguyen et de quatre autres artistes vietnamiens.

D'une superficie d'environ 100 mètres carrés et avec des images vivantes de plusieurs animaux et plantes rares, la fresque murale 3D vise à sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement. -VNA