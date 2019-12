Cérémonie d'inauguration de la deuxième usine de Segyung Vina à Bac Ninh. Photo: VNA



Bac Ninh (VNA) - La compagnie sud-coréenne Segyung Vina a inauguré le 18 décembre sa deuxième usine dans la zone industrielle élargie de Yen Phong, province septentrionale de Bac Ninh.



La compagnie sud-coréenne Segyung Vina a investi à Bac Ninh en 2013, avec une usine dans la zone industrielle de Que Vo qui a créé 4.000 emplois locaux.



Représentant un investissement total de 35 millions de dollars, sa deuxième usine couvre sur une superficie de 7,5ha dans la zone industrielle élargie de Yen Phong. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits tels que rubans adhésifs pour téléphone mobile, films optiques... Une fois mis en service, elle créera des emplois réguliers pour 1.500 employés.



Le vice-président permanent du Comité populaire provincial Nguyen Tien Nhuong a tenu en haute estime des résultats obtenus par la société Segyung Vina ces derniers temps ainsi que ses contributions actives au développement socio-économique de la province.



Il a également demandé à la société sud-coréenne de respecter les politiques et lois du Vietnam, d’accorder une attention particulière à la vie des travailleurs et de participer activement aux activités sociales dans la province.



En outre, il a exigé aux comités de gestions des zones industrielles, aux services, aux secteurs et aux autorités de Yen Phong de créer des conditions optimales pour les activité de la société Segyung Vina.



M. Nhuong a exprimé le souhait que les entreprises en activité à Bac Ninh continueraient d'élargir leurs activités de production et d’affaires, et à présenter les opportunités d’investissement dans la province au milieu d’affaires. « Bac Ninh s’engage à créer les meilleures conditions aux entreprises », a-t-il souligné. –VNA