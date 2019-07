Photo: VNA





Quang Tri (VNA) – La société par actions Licogi a officiellement inauguré dimanche 30 juin la centrale solaire LIG-Quang Tri dans la province de Quang Tri (Centre).

La cérémonie d’inauguration a été honorée de la présence de la vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale Tong Thi Phong, du ministre et président du Comité gouvernemental des affaires ethniques, Do Van Chien.



Mise en chantier en décembre 2018, la centrale couvre près de 60 ha dans les communes de Gio Thanh et Gio Hai dans le district de Gio Linh. Elle a une capacité installée de 49,5 MWp, générant annuellement 70 millions de KWh. Elle représente un investissement total de 1.125 milliards de dongs, soit près de 49 millions de dollars.

Les travaux se sont achevés en avril 2019. La centrale a été testée et est entrée en service le 22 mai, avant son inauguration officielle en juin.

Elle devrait contribuer au budget d’Etat environ 40 milliards de dongs par an, créer des centaines d’emplois pour les travailleurs locaux et diminuer de plus de 4.000 tonnes de C02 par an.

Dans les temps à venir, les énergies renouvelables constitueront un avantage clé pour attirer les investissements à Quang Tri. Cette province s’efforce actuellement de devenir un pôle énergétique du Centre en accordant la priorité aux projets éoliens et solaires. Elle a pris de nombreuses mesures substantielles pour faciliter les activités des investisseurs, notamment en accélérant la réforme administrative et améliorant le climat de l'investissement. Elle s'est également assuré que la mise en œuvre de ces projets est respectueuse de l'environnement. -VNA