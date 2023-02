Hanoi (VNA) - Récemment, dans le parc industriel de My Phuoc I, chef-lieu de Ben Cat, province de Binh Duong, la SARL Lotte Vietnam - filiale du groupe sud-coréen Lotte - a inauguré sa deuxième usine de confiserie à Binh Duong, la première implantée dans la ville de Thu Dau Mot.

Photo: baodautu

D'une superficie de 4 hectares, l’usine affiche un investissement de 500 milliards de dongs, équivalant à 21 millions de dollars. Ses produits sont destinés au marché intérieur.À Binh Duong, le groupe sud-coréen Lotte est l'un des grands investisseurs avec d’énormes projets. En plus d'investir dans des usines, Lotte a investi dans la chaîne de supermarchés LotteMart dans la ville de Thuan An, pour un total de 30 millions de dollars.Selon le Département de la planification et de l'investissement de Binh Duong, fin 2022, parmi les pays étrangers investissant à Binh Duong, la Corée du Sud se classait 5e avec 756 projets cumulant près de 3,3 milliards de dollars, représentant 19% du nombre de projets et 8% de l'IDE injecté dans la province. - CPV/VNA