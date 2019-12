Hanoï (VNA) – Les 36 élèves vietnamiens participant aux Olympiades internationales de mathématiques et de sciences (IMSO) 2019 ont remporté 15 médailles d’or, 14 d’argent et sept de bronze, un record jamais connu par le Vietnam dans ce concours international.

Dans le groupe A pour les élèves internationaux, le Vietnam a décroché sept médailles d’or, sept d’argent et quatre de bronze en mathématiques. En sciences, les élèves vietnamiens ont gagné huit d’or, sept d’argent et trois de bronze.

Le Vietnamien Nguyen Dang Dung a également reçu le prix « Meilleur en exploration » (Best in Exploration) en mathématiques. Et Chu Binh Minh a obtenu le prix « Meilleurs résultats d’ensemble » (Best overall) en sciences.

L’IMSO est un concours annuel destiné aux élèves de moins de 13 ans, organisé alternativement par le ministère de l'Éducation de différents pays pour aider les enfants à développer leurs compétences en mathématiques et en sciences.



L'édition de cette année, ayant pour thème "Pensée - Innovation - Compétences exceptionnelles", a été organisée du 27 au 30 novembre. Il a attiré 1.725 participants dont plus de 700 candidats ainsi que 293 experts, cadres, enseignants et observateurs de 24 pays et territoires.

Le concours comprenait deux groupes. Le groupe A a réuni 352 candidats et 197 experts, cadres, enseignants et observateurs de 24 pays et territoires. Le Vietnam était en lice avec trois équipes en mathématiques et trois en sciences, composant un total de 36 candidats. Le groupe B a réuni 367 candidats et 96 cadres et enseignants vietnamiens de 22 districts de Hanoï.

Le concours a stimulé le mouvement d'apprentissage, en particulier des mathématiques et des sciences, chez les jeunes vietnamiens. -VNA