Un véhicule transportant des marchandises en attente de dédouanement Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a envoyé mercredi un télégramme sur le dégagement des difficultés concernant les activités d'import-export et de transport de marchandises à la frontière, tout en assurant la prévention de la maladie respiratoire aiguë grave provoquée par une nouvelle souche de virus Corona (COVID-19).

Il demande aux ministères de l'Industrie et du Commerce, de la Santé, des Affaires étrangères, des Finances, de la Sécurité publique, de la Défense, des Communications et du Transport, aux Comités populaires des villes et provinces du ressort central d'appliquer sérieusement la direction du Premier ministre dans le document N° 808/VPCP-KTTH publiée le 5 février 2020.

Les conducteurs de véhicules transportant de marchandises doivent porter des équipements de protection, des masques et prendre des mesures d'hygiène et de prévention des maladies aux postes frontaliers.



Les Comités populaires des provinces frontalières travaillent avec les localités des pays voisins pour mettre en œuvre les procédures susmentionnées.



Le Premier ministre a approuvé la proposition du ministère de l'Industrie et du Commerce concernant la poursuite des activités d'import-export, le transport de marchandises via les postes frontaliers de Tan Thanh et Coc Nam, dans la province de Lang Son, et la tronçon Km3 + 4 dans le quartier de Hai Yen, ville de Mong Cai, province de Quang Ninh, conformément aux dispositions de la loi, sur le principe d'assurer la prévention des maladies pour les conducteurs et les véhicules. -VNA