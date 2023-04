La zone industriel le Vietnam-Singapour à Tân Uyên, province de Binh Duong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Des experts de la société Savills Hanoi et de la société des services immobiliers CBRE estiment que le marché immobilier industriel du Vietnam reste toujours attrayant pour les investisseurs.

Selon les experts, le gouvernement vietnamien doit garantir la qualité et la quantité de travailleurs qualifiés par rapport aux autres marchés de la région.

Pour améliorer la qualité de la main-d'œuvre, le Vietnam doit se concentrer sur l'application des sciences et technologies et sur l'amélioration de la qualité des ressources humaines de qualité afin de stimuler la productivité et la croissance économique. L'amélioration des infrastructures de transport est également une exigence pour attirer les investissements.

La forte position dans la région Asie-Pacifique a créé l'attraction de l'immobilier commercial et industriel du Vietnam pour les entreprises internationales.

Actuellement, le Vietnam présente de nombreux avantages en termes de croissance économique et a une grande attractivité pour les entreprises étrangères qui souhaitent agrandir leurs bureaux et qui recherchent des lieux de production.

Par conséquent, l'investissement dans les ressources humaines et les infrastructures contribuera à accroître l'attractivité de l'immobilier industriel au Vietnam dans un avenir proche.–VNA