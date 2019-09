Les touristes découvrant les spécialités locales à la foire de Hà Lâu . Photo: CVN/VNA

Hanoï (VNA) - Située dans le district de Tiên Yên, province de Quang Ninh, au Nord, la foire de Hà Lâu ne se limite pas à sa dimension commerciale mais constitue un réel enjeu social et culturel.



La foire de Hà Lâu est une destination prisée des touristes qui peuvent faire des achats en tous genres et découvrir l’artisanat local. Créé en 1965, ce lieu a fait l’objet d’une restauration par les autorités du district en octobre 2018. Tous les dimanches matins, ce rendez-vous hebdomadaire est le point de rencontre des minorités ethniques locales telles que Tày, Dao et San Chi.



Un espace culturel à protéger



À Hà Lâu, on vend de nombreux produits comme pousses de bambou, cannelle, cannes à sucre, viande, herbes médicinales vietnamiennes, brocatelles…



Hormis l’aspect commercial, la foire est aussi un espace d’échanges culturels entre les différents acteurs locaux. Niché au milieu des paysages montagneux, le marché abrite non seulement des marchandises mais aussi les costumes traditionnels des ethnies ainsi que des spécialités locales comme banh chung (gâteau carré de riz gluant), xôi ngu sac (riz gluant aux cinq couleurs cuit à la vapeur), banh duc (une sorte de gâteau moulé à base de farine de riz)…



''Les gens sont heureux de s’y rendre en raison de cette mixité ethnique. Les habitants sont très sympathiques et accueillants. Nous dégustons plein de spécialités locales'', partage Tô Hông Nga, une touriste de Lang Son au Nord.



Les visiteurs se plongent également dans les activités culturelles typiques de la région. Ils participent aux fêtes des Dao tels que câp sac (cérémonie de passage à l’âge adulte), mariage et jeux populaires comme dây gây (où deux adversaires se poussent avec un bâton), kéo co (tir à la corde), cà kheo (échasses), ném con (lancer de balles en tissu), etc.



''La foire est non seulement un lieu d’échange et de convivialité mais elle contribue aussi à préserver et à valoriser les traditions ethniques. Elle mêle site touristique et conservation des activités culturelles des Dao et Tày'', informe Vi Duc Phuc, président du Comité populaire de la commune de Hà Lâu.



Les ethnies minoritaires locales font leurs achats.



Un endroit idéal pour les touristes qui viennent se ressourcer pour oublier les petits tracas du quotidien. ''On est venu au marché de Hà Lâu pour rencontrer et discuter avec des amis. On s’y relaxe après une semaine de travail. Depuis plus d’un an, les autorités locales souhaitent investir et développer ce marché'', confie San Phu Cam, habitant de la commune de Hà Lâu.



''C’est la première fois que je visite la foire. Les habitants sont très avenants. Les produits sont frais et savoureux, et les prix très abordables. Si j’ai la chance de retourner à Tiên Yên, j’y reviendrai pour profiter de son atmosphère joyeuse et animée'', assure Hoàng Thi Mai, touriste de Hai Phong (Nord).



Développer le tourisme



Le district de Tiên Yên a mis en œuvre une stratégie de développement afin de favoriser les activités touristiques tels que culture de piment pour l’exportation, de citron à chair rose, visite de la maison communautaire des Dao, de la maison sur pilotis des Tày.



À l’avenir, les autorités locales élargiront l’envergure du marché. ''Le marché de Hà Lâu devient un nouveau produit touristique qui attire les visiteurs. Nous coopérerons avec les agences de voyages pour élaborer des circuits comprenant la rue piétonne de Tiên Yên, la cascade Pac Sui, la mangrove de Dông Rui mais aussi le centre culturel et sportif des ethnies du Nord-Est'', informe Truong Công Ngàn, secrétaire de l’organisation du Parti du district et président du Comité populaire de Tiên Yên.



''Nous espérons que ces activités contribueront à sensibiliser la communauté à la conservation des traditions et à la valorisation des échanges culturels afin d’augmenter le revenu des habitants et créer un nouveau moteur de développement durable'', ajoute-t-il. - CVN/VNA