Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 lors d’une réunion de la permanence dudit comité tenue le 5 mars à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans les temps à venir, les forces devront combattre activement la pandémie de COVID-19 avec le message 5K : Khau trang (Masque), Khu khuan (Désinfection), Khoang cach (Distance), Khong tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y te (Déclaration médicale) et la vaccination.

C’est en ces termes que s’est exprimé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 lors d’une réunion de la permanence dudit Comité tenue le 5 mars à Hanoï.

Quant au ministre de la Santé Nguyen Thanh Long, il a remarqué que parallèlement à l'achat de vaccins anti-COVID-19 à l'étranger, il faudrait se concentrer sur la recherche, la production et l'approvisionnement de vaccins dans le pays. C'est une stratégie à long terme, a-t-il affirmé, tout en insistant sur la nécessité de respecter sérieusement le message "Vaccin + 5K".

La réunion de la permanence du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 tenue le 5 mars à Hanoï. Photo : VNA

Selon le ministre Nguyen Thanh Long, pour l’heure, l'accès aux vaccins présente de nombreuses difficultés, en raison de la forte demande et de l'offre limitée du monde. Il est difficile de fournir immédiatement suffisamment de vaccin anti-COVID-19.

Selon les études, le vaccin Pfizer est efficace à plus de 90% ; la 1ère et la 2ème dose du vaccin AstraZeneca sont respectivement de 76% et 81% ... Donc le vaccin ne peut garantir une prévention épidémique à 100%. Donc, il est nécessaire de mettre en œuvre strictement le message "Vaccin + 5K".

En ce qui concerne l'accès aux vaccins via COVAX Facility, le Vietnam est devenu l'un des 92 pays à recevoir un financement de vaccination pour la première étape. COVAX Facility, qui utilise principalement le vaccin AstraZeneca, fournira au Vietnam environ 5 millions de doses en 2021, et 25 millions de doses en 2022.

Pour 117.000 doses de vaccin AstraZeneca déjà livrées au Vietnam, le ministre Nguyen Thanh Long a déclaré que selon les prévisions, les premières doses seront injectées le 8 mars conformément à la résolution gouvernementale N°21/NQ-CP sur l’achat et l’utilisation du vaccin anti-COVID-19. Pour les personnes injectées, le ministère de la Santé a conçu le processus de gestion, de supervision par dossiers de santé électroniques.

Lors de la réunion, la permanence du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a précisé que la vaccination devrait garantir le principe l'égalité dans l'accès au vaccin de l’ONU et était prêt à gérer les problèmes qui surviennent lors de la vaccination. - VNA