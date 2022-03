Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a suggéré que le gouvernement élabore un scénario pour assurer la sûreté et la sécurité énergétiques, assurer offre et demande ainsi que les prix des carburants dans toutes les situations, en concluant la séance de questions-réponses de la 9e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale, tenue ce mercredi.

Il a demandé d’avoir une solution globale et fondamentale pour résoudre rapidement les problèmes de la raffinerie de Nghi Son, garantir la sécurité énergétique au pays ; d’examiner la responsabilité des organisations et des individus concernés dans l'exécution incomplète de leur engagements ; d’étudier et de proposer l’amélioration de la capacité de réserve nationale de pétrole afin d'assurer la sécurité énergétique nationale dans toutes les situations ; d’équilibrer les réserves nationales et les réserves de circulation chez les entreprises chargées du commerce du pétrole.

Vuong Dinh Hue a ordonné de contrôler les prix des carburants en contact étroit avec les prix mondiaux de l'essence, en assurant l'harmonie entre les intérêts de l'État, du peuple et des entreprises.

Le gouvernement soumettra prochainement aux organes de l'Assemblée nationale pour vérification et soumettra au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour examen et approbation de la Résolution sur la réduction de la taxe environnementale sur les carburants lors de la 9e réunion (deuxième phase), en ce mois courant, pour la mise en œuvre dès avril.

Il faut continuer à renforcer les activités d'inspection et d'examen et de traitement strict des cas d'augmentations des prix déraisonnables et illégales ; promouvoir l'application des sciences et technologies dans la gestion et la direction du marché pétrolier.

Dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement, Vuong Dinh Hue a suggéré que le gouvernement étudie et soumette à l'Assemblée nationale les amendements de la Loi foncière, la Loi sur les affaires immobilières et d'autres lois connexes, ainsi que d'autres documents guidant les lois.

Sur la base des questions de députés de l'Assemblée nationale et des réponses de membres du gouvernement, Vuong Dinh Hue a proposé au Secrétaire général de l'Assemblée nationale de se coordonner étroitement avec les agences compétentes pour bien préparer le projet de Résolution du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur les activités d’interpellation et de réponse aux interpellations et le soumettre au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour examen et approbation lors de la 9e réunion (deuxième phase) du Comité permanent de l'Assemblée nationale, prévue ce mois courant. -VNA