Cérémonie de remise de la licence d'augmentation du capital initial du projet Samsung Electro-Mechanics Vietnam. Photo: moit.gov.vn

Thai Nguyen (VNA) - Grâce à la délivrance d'un certificat d'investissement additionnel de 920 millions de dollars pour le projet Samsung Electro-Mechanics Vietnam, la province de Thai Nguyen se classe au 2e rang national en termes d'attrait d'IDE au cours des deux premiers mois de l'année, juste après Bac Ninh.

En janvier et février, Thai Nguyen a attiré au total 924 millions de dollars d'investissement direct étranger (IDE), représentant près de 18,5% du total des IDE au Vietnam pendant cette période.

En 2021, cette localité a autorisé de nouveaux capitaux et investissements additionnels pour 27 projets étrangers, cumulant un fonds de plus d'un milliard de dollars, et 35 projets vietnamiens d'un montant enregistré de 6.377 milliards de dongs.

Pour renforcer la confiance des investisseurs, Thai Nguyen a pris des mesures drastiques pour améliorer son climat des affaires et son indice de compétitivité provinciale. Elle se fixe un objectif de croissance économique de 8% cette année. -VNA