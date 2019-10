La capitale Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Hanoï est au premier rang national en termes d’investissement direct étranger (IDE), avec 6,23 milliards de dollars enregistrés en neuf mois, a annoncé le Bureau du comité populaire municipal.

Au cours des neuf premiers mois, le PIB municipal a connu une croissance de 7,35%, l’indice de production industrielle municipale, de 7,8%. Les exportations ont apporté à la capitale 12,45 milliards de dollars, soit une hausse de 20,4%.

L’environnement de l’investissement, des affaires continue d’être amélioré et les activités d’attraction d’IDE ont connu des progrès remarquables, a souligné Vu Dang Dinh, chef du Bureau du comité populaire municipal.

Les autorités municipales ont approuvé l’augmentation de fonds de 34.350 milliards de dongs (1,49 milliard de dollars) de 65 projets domestiques.

Jusqu’à la fin de septembre, la capitale a attiré 41,3 milliards de dollars d’IDE et recense 273.734 entreprises. Les recettes budgétaires de la ville sont estimées à 185.031 milliards de dongs, représentant 70,3% des prévisions.

S’agissant des tâches pour le dernier trimestre, Vu Dang Dinh a déclaré que la ville chercherait à stimuler la consommation via un mois de promotion commerciale, à contrôler la peste porcine africaine, à remplir des objectifs de recettes et de dépenses budgétaires ainsi qu’à accélérer le rythme des projets de construction de base et d’ouvrages importants.

Le directeur du service municipal du Plan et de l’investissement, Nguyen Manh Quyen a déclaré que la capitale poursuivait les réformes administratives et l'amélioration de l'environnement des investissements, tout en prenant des mesures pour régler les difficultés des entreprises.

La ville s'efforce de mettre à jour tous les procédures administratives par le biais du mécanisme du guichet unique national afin d'attirer plus d'IDE, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que Hanoï accordera la priorité à des projets d’infrastructures techniques et ceux qui jouent un rôle clé dans la promotion du développement socio-économique.

Les autres domaines prioritaires sont la santé, les technologies de l’information, la biotechnologie, le développement des infrastructures, la formation des ressources humaines, les services de haute qualité…

Hanoï réformera ses politiques pour attirer des projets d’investissements d'envergure avec une valeur ajoutée accrue et des technologies respectueuses de l’environnement, selon le président du Comité populaire municipal, Nguyen Duc Chung.

Ces dernières années, Hanoï a pris des mesures pour améliorer son indice de compétitivité provinciale (ICP) qui a progressé de quatre places, figurant dans le top 10 du classement national de l’ICP 2018. La ville a également multiplié les dialogues avec des investisseurs et sociétés d’IDE pour relever leurs obstacles.

Selon le plan quinquennal de développement socio-économique 2016-2020, Hanoï vise une croissance du Produit régional brut domestique de Hanoï (GRDP) annuelle de 8,5-9% pour la période 2016-2020, des services de 7,8-8,3%, de l’industrie et de la construction de 10-10,5%, et de l’agriculture de 3,5-4%.

A l’horizon 2020, la structure économique sera le suivant : les services représenteront de 67% à 67,5%, l’industrie et de la construction de 30-35%, l’agriculture de 2,5% à 3%...

De plus, le GRDP par habitant devra être de 140-145 millions de dôngs (environ 6.700-6.800 dollars), le fonds d’investissement social de 2.500.000-2.600.000 milliards de dôngs, le taux des communes aux normes de la Nouvelle ruralité de plus de 80%...

Hanoï s’efforcera d’atteindre de 95% à 100% des normes sur l’environnement dans les zones urbaines et entre 90-95% à la campagne.

Hanoï se concentre sur l’aménagement, la construction, la gestion urbaine et la Nouvelle ruralité, parallèlement à la gestion des ressources naturelles, à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à l’intensification de l’économie intellectuelle, à la rénovation fondamentale et intégrale de l’éducation, au développement des sciences et technologies, ainsi qu'à l’assurance du bien-être social.

La capitale s’intéresse également à l’investissement dans les infrastructures urbaines et rurales, à la simplification des procédures administratives, à l’amélioration de l'environnement de l'investissement et de la qualité des ressources humaines…-VNA