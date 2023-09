La chaîne de production et d'assemblage de composants pour cuisinières à gaz de la Sarl Paloma Vietnam (à capital japonais) à Hai Phong. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – La ville portuaire de Hai Phong (Nord) maintient toujours sa position dans le groupe des localités du pays attirant le plus les investissements directs étrangers (IDE). De grandes entreprises ont choisi Hai Phong pour y implanter leur siège social et leurs usines à grande échelle.



Selon Lê Trung Kiên, chef de l’Autorité de la zone économique de Hai Phong (Hai Phong Economic Zone Authority - HEZA), jusqu’en août 2023, la ville avait attiré 494 projets d'IDE avec un capital total enregistré d'environ 24,9 milliards de dollars, outre 214 projets vietnamiens d’un montant total de 309.000 milliards de dongs (soit l’équivalent d’environ 13,2 milliards de dollars).



Selon ce responsable, Hai Phong attire les IDE selon quatre orientations principales, à savoir la qualité, l'efficacité, le développement durable, l'engagement en faveur du transfert de technologies et d'une main-d'œuvre hautement qualifiée.



Actuellement, la République de Corée est le plus grand investisseur à Hai Phong avec un montant de 8,7 milliards de dollars, représentant 41% du volume d'IDE dans cette ville portuaire. Elle suivie par le Japon avec 3,2 milliards de dollars (15%) ; Hong Kong (Chine) avec 2,6 milliards de dollars (12%) et Singapour avec 2,5 milliards de dollars (12%)...



De grandes entreprises et sociétés figurant parmi les 500 plus grandes entreprises du monde et du Vietnam ont investi à Hai Phong, notamment le groupe LG (République de Corée) avec cinq projets dans la zone industrielle de Trang Due, d’un capital enregistré de 9,24 milliards de dollars, et le projet de production de pneus de voiture, d’un capital social de 1,224 milliard de dollars du groupe Bridgestone...



Baek Chan, directeur général de la Sarl LG Electronics Vietnam Hai Phong, a partagé qu’étant une entreprise à capital 100% sud- coréen, spécialisée dans la fabrication de produits électroniques et d'appareils électroménagers, après une période de sondage du marché, LG avait identifié le Vietnam comme l’emplacement idéal en Asie du Sud-Est pour développer ses activités.



En particulier, LG Electronics a choisi Hai Phong car cette dernière est la troisième ville la plus développée du Vietnam avec un potentiel et des conditions extrêmement favorables telles que port maritime, réseau logistique, ressources humaines qualifiées et abondantes..., qui apportent de nombreux avantages aux entreprises.



Yiu Ka So, directeur général de la Sarl Regina Miracle International Vietnam, a déclaré que jusqu'à présent, sa compagnie recensait au total cinq usines dans le parc industriel, urbain et de services Vietnam-Singapour (VSIP) de Hai Phong, relevant de la zone économique Dinh Vu - Cat Hai, avec comme principaux produits des vêtements et chaussures de sport, d’un investissement total d'environ 1 milliard de dollars.



L'IDE contribue activement au développement socio-économique de la ville de Hai Phong, créant des emplois pour près de 30.000 travailleurs dont plus de 11.000 à l'extérieur de Hai Phong.



Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hai Phong, Le Tien Chau, a déclaré que les projets d'IDE avaient apporté des avantages économiques aux investisseurs et avaient également contribué de manière significative au développement socio-économique de la localité.



Hai Phong ouvre largement ses portes pour accueillir les investisseurs et s'engage à continuer d'améliorer fortement son climat d'investissement. De même, la ville se concentre sur le développement des infrastructures, en particulier celles de transport, en prenant des mesures synchrones pour améliorer l'efficacité de l'attrait de la main-d'œuvre de haute qualité, soutenir les travailleurs et garantir ainsi des ressources humaines pour les investisseurs. – VNA