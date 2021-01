Bac Ninh (VNA) - Si en raison de la pandémie de Covid-19, 2020 a été une année difficile pour de nombreuses localités vietnamiennes en termes d’investissement direct étranger (IDE), la province de Bac Ninh figure toujours parmi les destinations les plus appréciées des investisseurs étrangers.

La zone industrielle Yên Phong. Photo : dangcongsan.vn

Située à seulement 30 km de Hanoï, la province de Bac Ninh séduit les investisseurs par ses infrastructures modernes et sa main d’oeuvre jeune et abondante. Plusieurs groupes de réputation mondiale s’y sont implantés depuis une dizaine d’années comme Samsung, Canon ou encore Foxcon. Nguyên Dinh Xuân, directeur du service provincial du plan et de l’investissement, explique:

“Bac Ninh a attiré 8,8 milliards de dollars d’IDE entre 2010-2015 et 8,3 milliards de dollars entre 2016 et 2020. En 2020, la province a réussi à drainer près d’un milliard de dollars malgré la crise sanitaire. L’attractivité de Bac Ninh pour les investisseurs reste stable”.

Bac Ninh compte 16 zones industrielles, réservées principalement aux grandes entreprises, 26 parcs industriels établis sur 900 hectares, réservés aux PME. 10 zones industrielles sont déjà en service et enregistrent un taux moyen d’occupation de plus de 80%.

Le comité de gestion des zones industrielles se tient à la disposition des entreprises pour les aider à accomplir les différentes formalités administratives. Son chef Bùi Hoàng Mai fait savoir:

“Nos contacts avec les entreprises sont réguliers. Les responsables du comité sont toujours prêts à répondre aux questions des investisseurs et à les accompagner dans leurs démarches administratives. En 2020, 4600 dossiers ont été traités par le biais du guichet unique. La plupart d’entre eux ont été réglés à terme et 20% ont même été traités avant terme. Les investisseurs apprécient beaucoup la rapidité de notre service administratif”.

Les usines du groupe sud-coréen Samrsung situées à Bac Ninh. Photo : vietnamhoinhap.

Toute une stratégie a été mise en place par la province de Bac Ninh pour mieux séduire les investissements étrangers. Chaque année, des rencontres entre les dirigeants de la province et les chefs d’entreprise sont organisées. L’occasion pour l’autorité provinciale d’appréhender plus concrètement les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises. Bac Ninh a créé plusieurs groupes de travail pour accompagner les chefs d’entreprise étrangers dans leurs démarches administratives. Oh Jae Hyun, directeur de la société sud-coréenne Anyone Vina, estime:

“Les formalités concernant la création d’entreprise sont toujours complexes pour les investisseurs étrangers. Heureusement, les autorités de la province de Bac Ninh nous ont beaucoup aidés. Nos problèmes ont été traités rapidement et efficacement”.

Bac Ninh veille en permanence à proposer aux futurs investisseurs des conditions fiscales et foncières avantageuses. S’inscrivant dans une démarche de développement propre et durable, la province s’applique à accueillir en priorité des entreprises respecteuses de l’environnement, précise Vuong Quôc Tuân, vice-président du comité populaire provincial.

“Facilitons les activités des entreprises car leur succès est le nôtre”, tel est le mot d’ordre de la province de Bac Ninh. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les besoins des entreprises et comptons sur le bouche à oreille”.

37 pays dont les États-Unis, l’Europe, le Japon et la République de Corée ont choisi de développer leurs projets à Bac Ninh. L’industrie électronique est le secteur le plus représenté. -VNA/VOV