Hanoï (VNA) - Le rapport annuel de l’Indice de compétitivité provinciale ( ICP ) de 2022 a été publié mardi 11 avril à Hanoï par la Chambre du commerce et de l'industrie du Vietnam (VCCI) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID).La province de Quang Ninh (Nord) conserve sa première place au classement national en termes d’ICP pour la 6e année consécutive, suivi de la province de Bac Giang, de la ville de Hai Phong dans le Nord, de la province de Ba Ria-Vung Tau et de celle de Dong Thap dans le Sud.Ce rapport a été élaboré en se basant sur les informations données par 11.872 entreprises dans tout le pays, dont 10.590 privées, et 1.282 à capitaux directs étrangers en opération au Vietnam.Publié pour la première fois en 2015 par la VCCI et l'USAID, le rapport sur l’ICP vise à estimer la qualité de la gestion économique, le niveau favorable du climat des affaires et les efforts de réforme administrative déployés par les autorités provinciales et municipales, favorisant ainsi le développement du secteur privé.

La province de Quang Ninh en tête du classement national. Photo: VNA

Lors de la cérémonie de publication de l’ICP 2022, la VCCI, l'USAID et leurs partenaires privés ont présenté pour la première fois l'Indice vert au niveau provincial (IVP). Il s'agit d'un ensemble d'indicateurs permettant d'évaluer et de classer les localités respectueuses de l'environnement du point de vue de leurs opérations commerciales telles que niveau d'application des technologies respectueuses de l'environnement, niveau d'administration de l'environnement des autorités, niveau de préoccupation et de volonté des entreprises dans l’investissement dans le domaine environnemental. Cette année, les provinces de Tra Vinh (Sud), de Lang Son et de Bac Ninh (Nord) occupent les premières places du classement d’IVP.La directrice nationale de l'USAID au Vietnam, Aler Grubbs, a déclaré qu’avec la publication de l’ICP et de l’IVP de 2022, la VCCI et l’USAID souhaitaient encourager les villes et provinces du Vietnam à accorder plus d'attention au développement économique associé à la protection de l'environnement.-VNA