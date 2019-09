La société sud-coréenne Hyundai Engineering Co. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - La société sud-coréenne Hyundai Engineering Co. a signé un contrat de 2,2 milliards de dollars concernant le développement d’une raffinerie implantée dans la ville portuaire de Balikpapan, en Indonésie, renforçant ainsi sa position puissante sur le marché de la pétrochimie.



L’Indonésie est le plus grand producteur de pétrole de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). La raffinerie de Balikpapan est située dans la province de Kalimantan oriental, à 20 kilomètres de la nouvelle capitale indonésienne et à 1.000 km de Jakarta.



Selon un communiqué de Hyundai Engineering, le groupe pétrolier public indonésien PT Pertamina a signé le 16 septembre un grand contrat sur la modernisation d’une raffinerie à Balikpapan. Le contrat représente un montant total de 4 milliards de dollars, dont 2,2 milliards pour Hyundai Engineering.



Avec cet accord, Hyundai Engineering a signé en 2019 des contrats à l’étranger d’une valeur totale de 4 milliards de dollars. Auparavant, la société sud-coréenne a remporté un projet de 1,1 milliard de dollars en Pologne en mai et un projet de centrale électrique de 534 millions de dollars à Guam (Etats-Unis) en juin.



Dans le cadre de l'accord avec PT Pertamina, Hyundai Engineering portera la capacité de production quotidienne de la raffinerie de Balikpapan de 260.000 barils à 360.000 barils. La raffinerie sera également mise aux normes européennes d'émission Euro V. La construction durera 53 mois. -VNA